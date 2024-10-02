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İşgalci İsrail'in saldırılarında acı bilanço: 902 aile artık yok

İşgalci İsrail'in saldırılarında acı bilanço: 902 aile artık yok

21:412/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli 902 aileyi tüm fertlerini öldürerek yok etti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda uluslararası yasaklı silahların kullanıldığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, katil İsrail'in Gazze'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda uluslararası yasaklı silahları kullandığı kaydedildi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir yıldır sürdürdüğü soykırım sırasında tüm fertlerini öldürerek yok ettiği Filistinli 902 ​​​​​​​ ailenin nüfus kayıtlarından silindiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği tüm cinayet ve soykırımın en güçlü şekilde kınandığı ve tüm dünyadan da bu yönde güçlü kınamalar beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası arenada yargılanması ve işlediği suçlardan dolayı mahkum edilmesi istenerek, uluslararası topluma ve BM kurumlarına "soykırım saldırılarının durdurulması için ABD ve İsrail'e baskı yapılması" çağrısı yinelendi.

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Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 362 gündür aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezindeki Tuffah Mahallesi'nde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Maskat Okulu'nu bombaladı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar ile yaşamını yitirenlerin cenazeleri el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Bombardımandan ağır yaralı babası ile birlikte kurtarılan Gazzeli küçük kızın şok içindeki hali yürekleri yakarken, sorulan sorulara cevap bile veremediği ve sadece etrafa baktığı anlar izleyenleri derinden etkiledi.


#Filistin
#Gazze
#İsrail

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