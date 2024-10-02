Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası arenada yargılanması ve işlediği suçlardan dolayı mahkum edilmesi istenerek, uluslararası topluma ve BM kurumlarına "soykırım saldırılarının durdurulması için ABD ve İsrail'e baskı yapılması" çağrısı yinelendi.