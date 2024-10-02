İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinli 902 aileyi tüm fertlerini öldürerek yok etti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda uluslararası yasaklı silahların kullanıldığı kaydedildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, katil İsrail'in Gazze'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda uluslararası yasaklı silahları kullandığı kaydedildi.
İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği tüm cinayet ve soykırımın en güçlü şekilde kınandığı ve tüm dünyadan da bu yönde güçlü kınamalar beklendiği belirtildi.