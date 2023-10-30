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İşgalci İsrail yine hastaneyi hedef aldı: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi ağır hasar aldı

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "İsrail’in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada "Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: 'Hareket eden her şey bombalanıyor.' İnsanlık kaygı içinde. Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar." dedi.

19:23 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:53 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi. Sukeyk, "
İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı.
" dedi.
Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk,
"Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı.
" diye konuştu.
Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak,
"İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı."
ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI: HİÇBİR İZAHI YOK

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"İsrail’in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz.

Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir.

İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir."


SAĞLIK BAKANI KOCA: HAREKET EDEN HER ŞEY BOMBALANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafının dün saat 23.00 civarında yoğun şekilde bombalandığını belirtti

Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldıklarını bildiren Koca, hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmanın, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade ettiğini aktardı.

Tedbir alınmasaydı can kaybının kaçınılmaz olacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze'deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkansız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: 'Hareket eden her şey bombalanıyor.'

İnsanlık kaygı içinde. Türkiye'nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar."


Filistin'in en büyük hastanelerinden, Gazze'deki tek kanser hastanesi

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi’nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor.

Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin’in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


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#Gazze
#Hastane
#İsrail
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