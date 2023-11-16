İşgalci İsrail'in katliamlarını görmezlikten gelen Biden: Hamas savaş suçu işledi

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesinden sonra konuştu. İsrail-Hamas çatışmasına değinen Biden, "Hamas, hastaneleri kullanarak savaş suçu işledi" dedi.





Biden, savaşın ne kadar süreceğini bilmediğini ancak orta vadede Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda ümitli olduğunu söyledi.

İsrail'in, Gazze'de kendi halkının öldürülmesi riskini aldığını belirten Biden, "Savaş Hamas etkisiz hale gelene kadar devam edecek." diye konuştu.





Bu süreçte İsrail'in sivillere zarar gelmemesi için dikkatli olması gerektiğini aktaran Biden, "Netanyahu'ya 2 devletli çözümün tek yanıt olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

Biden, Gazze işgalinin hata olacağını da İsrailli yetkililere daha önce ilettiklerini kaydetti.





Beyaz Saray'dan yeşil ışık açıklaması





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(İsrail'in) Hastane çevresindeki askeri operasyonlarına onay vermedik" dedi.

ABD'nin hastane baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddederek Tel Aviv'in kendi rızasıyla hareket ettiğini savunan Kirby, "Bunlar İsrail'in planladığı askeri operasyonlar ve kendi prosedürlerine uygun olarak yürütüyorlar. ABD bu prosedürlere dahil değil” ifadelerini kullandı.



