İşgalcide bahane bitmiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Witkoff, "Bugün Başkan Trump adına, Gazze çatışmasını sona erdirmek için Başkan’ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze’de geçici bir teknokrat Filistin yönetimi olan "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin (NCAG)" kurulmasını, Gazze’nin tam olarak silahsızlandırılmasını ve yeniden inşa süreçlerini kapsadığını belirtti. Hamas’ı tehdit eden Witkoff, "ABD, Hamas’ın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklemektedir. Aksi takdirde bunun ciddi sonuçları olacaktır" dedi. Gazze’deki ateşkes anlaşması, ikinci aşamaya geçişle birlikte İsrail ordusunun daha önce belirlenen “Sarı Hat” bölgesinden, Gazze sınırındaki “Kırmızı Hat” bölgesine geçmesini ön görüyordu. İsrail ordusu, henüz bu konuda adım atmazken ABD’den de bu yönde bir baskı görülmüyor.

ÇEKİLME NİYETİMİZ YOK

Witkoff’un Gazze’deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığı ilan edilmesine arabulucu diğer taraflar Katar ve Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelerinden de destek geldi. Ancak buna rağmen İsrail ordusunun Gazze’den çekilmeye başlayacağına dair bir vurgu yapılmadı. İsrail Yayın Kurulu’na (KAN) bilgi veren üst düzey İsrailli güvenlik kaynakları, Hamas’ın silahsızlandırılması sürecinde bir ilerleyiş kaydedilmeden ordunun Gazze’den çekilme niyeti olmadığını söyledi. Yedioth Aronoth gazetesi de “İsrail ordusunun, Hamas’ın silahsızlandırılmaması halinde yeniden saldırıya başlayacağını ve bunu ABD ile koordineli yapacağını” bildirdi. Gazetenin internet sitesi Ynet’e konuşan İsrailli yetkililer, “Teknokrat komite, Gazze’yi idare edecek bunun bizimle alakası yok. Hamas’ın silahları alınacak, eğer bunu onlar yapmazsa biz yapacağız” ifadelerini kullandı.

REFAH KAPISI İÇİN YENİ ŞART

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze’de kalan son İsrailli esir Ran Gvili’nin cesedi teslim edilmeden ikinci aşamaya geçişi kabul etmeyeceklerini bildirmişti. Witkoff’un dünkü açıklamasının ardından Gvili’nin ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu, ikinci aşamaya geçişin Gvili’nin cesedinin teslim edilmesi sürecini etkilemeyeceğini söyledi. Netanyahu, “Gvili’nin cesedinin teslim edilmesi sürecini takip ediyoruz. O teslim edilmedikçe Refah Sınır Kapısı’nı açmayacağız” diye konuştu. Buna karşılık 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, ikinci aşamada İsrail ordusunun çekilmesini ve insani yardımların şartsız olarak girişine izin verilmesini ön görüyordu.

HAMAS İLE MÜZAKERE BAŞLAYACAK

Öte yandan, Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu söylediğini öne sürdü. Yetkililer, "Bu konuda bir plan hazırladık. Başkan (Donald Trump) bunun gerçekleştiğini görmek istiyor. Hamas bunun olacağının sinyallerini veriyor. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz" isiyw konuştu. Hamas ile silahsızlanma konusunda müzakere yürütüldüğünü belirten yetkililer, ABD'nin Hamas üyeleri için İsrail ile "af programı" için yaptığı görüşmelerin sonuçlarını da Davos Zirvesi'nde açıklayacağını kaydetti. Yetkililer ayrıca, "Hamas (silah bırakma konusunda) olumlu sinyaller gönderiyor. Güçlerinin çoğu tükenmiş durumda ve birçok kişiyi kaybettiler. Ancak bu silah bırakma yalandan değil gerçek olmak zorunda" cümlelerini sarf etti.








