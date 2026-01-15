Tek çare İslam dünyasının birlik olması

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin’i işgal eden İsrail’e karşı tüm Müslümanlara birlik çağrısı yaptı. İsrail’in geçmişteki anlaşmalarda olduğu gibi 10 Ekim’de Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına da uymadığını hatırlatan Karadaği, “Bugün İslam dünyasının üzerine düşen ve vacip olan şey güçlü olmaktır. İşgalci İsrail’i herhangi bir anlaşmanın şartlarına uymaya zorlayacak tek şey İslam dünyasının birliği ve gücüdür” dedi. "57 İslam ülkesi ve iki milyarı aşkın Müslüman nüfusun Kudüs ve Filistin davası etrafında birleşmesi halinde İsrail bugünkü politikalarını sürdüremez" diyen Karadaği, “Eğer bu birlik sağlanabilseydi işgalci İsrail, Filistin’de ve bölgede istediği gibi hareket edemezdi” diye konuştu. Gazze’deki insani duruma da değinen Karadaği, “Çocuklar açlık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybediyor. Yardımların Gazze’ye kesintisiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır” çağrısını yaptı.