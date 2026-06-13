İşgalciden Cenin'e kalıcı üs

Gazete, bunun 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşmaları'ndan bu yana, Filistin sivil ve güvenlik yönetimi altında bulunan bir bölgede kurulan ilk kalıcı askeri nokta olduğunu belirtti. Habere göre İsrail ordusu, mahkemeye sunduğu resmi belgelerde, işgalci güç komutanının 7 Mayıs'ta Cenin yakınlarında kalıcı bir askeri tesis kurulması amacıyla araziye el koyma emrini imzaladığını kabul etti. Söz konusu açıklama, Ocak 2025'ten bu yana Cenin, Tulkerim ve Nur Şems Mülteci kamplarından on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesine ve evlerine dönüşlerinin engellenmesine karşı açılan davaya verilen yanıt kapsamında yapıldı.

İşgalci İsrail ordusu, yeni askeri üssün Cenin'e saldırıları kolaylaştıracağını ve bölgede uzun vadeli askeri varlığın düzenlenmesine hizmet edeceğini savundu. Ancak Haaretz'e konuşan kaynaklar, üssün asıl amacının, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın kuzeyinde yeniden teşvik etmeye çalıştığı yerleşim faaliyetleri kapsamında bölgeye dönmesi beklenen yerleşimcilere koruma sağlamak olabileceğini öne sürdü. Üssün kurulması kararı, İsrail ordusunun yaklaşık bir ay önce Jabriyat bölgesindeki yedi özel Filistin arazisine askeri gerekçelerle el koymasının ardından geldi. El konulan arazilerin, Oslo Anlaşması uyarınca Filistin yönetiminin tam kontrolünde olması gereken A Bölgesi sınırları içinde yer aldığı belirtildi. Cenin kampına, kentin geniş mahallelerine ve Cenin Ovası'na hâkim stratejik bir noktada bulunan Jabriyat bölgesi, askeri gözetleme ve denetim açısından önemli bir konuma sahip. Cenin Belediyesi ile bölge sakinleri, söz konusu adımın kamp çevresinde kalıcı bir askeri varlığın başlangıcı olabileceği ve bölgede yeni bir fiili durum yaratacağı uyarısında bulundu.