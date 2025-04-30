İslam'a açılan kapı: 350 Japon öğrenci Tokyo Camii'ni ziyaret etti

Tokyo Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas, Japon halkının İslam dinine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Artık Japonya'da İslam denildiğinde akla ilk olarak Tokyo Camii geliyor. Camiye ilgi her geçen gün artıyor" dedi.

Hafta içi ortalama 300, hafta sonu ise 500'ün üzerinde Japon ziyaretçinin Tokyo Camii'ni ziyaret ettiğini kaydeden Alas, "Ziyaretçiler yalnızca mimariyi görmekle kalmıyor, İslam hakkında bilgi almak da istiyor. Bugün Tokyo Camii, Tokyo'nun en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi ve görülecek yerler listesinde ilk onda yer alıyor"