Dünya İspanya karantinada
AVRUPA

İspanya karantinada

İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 71 artarak 191’e, vaka sayısı da bin 700 artışla 5 bin 945’e çıktı. İspanyol hükümeti İtalya gibi tüm ülkeyi karantinaya aldı. 15 gün boyunca OHAL ilan edildi. Bakanlar Kurulu uzaktan görüntülü konuşmayla yapıldı. Başkent Madrid’de eczane ve marketler dışında tüm dükkanlar kapalı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya (Arşiv)
İspanya (Arşiv)

Çin’in ardından virüsün en etkili olarak görüldüğü Avrupa ülkeleri acil durum ilan etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya’da ölü sayısı 191’e, vaka sayısı ise 5 bin 945’e çıktı.

191 KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, önceki güne göre bin 700’den fazla artarak, 5 bin 945 oldu. Kovid-19 vakalarında ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191’e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya’da Kovid-19’un çıkmasından bu yana “en hızlı artış” olarak dikkati çekti.

24 SAATE İKİ KAT ARTTI

İspanya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 Mart’ta 36, 11 Mart’ta 48, 12 Mart’ta 84, 13 Mart ise 120 olmuştu. Virüsün en fazla etkilediği Madrid’de ölü sayısı 24 saatte neredeyse iki kat artarak 133 olurken, vaka sayısının da 3 bini geçtiği açıklandı.

MADRİD’E GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILACAK

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, “Şehrin giriş ve çıkışlarının kapanması tahmin ettiğimizden çok daha yakın.” açıklamasında bulundu. Madrid’de eczane ve market dışında tüm dükkanlar kapalı olurken, halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yapılıyor. Madrid’in ardından 19 ile en fazla ölü sayısının bulunduğu Bask özerk yönetimi de benzer bir kararla, yarından itibaren dükkanların kapatılacağını duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA

Diğer yandan Kovid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında, İspanya’da ünlü olan ve Sevilya, Malaga gibi kentlerde özellikle turizme önemli gelir sağlayan Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi. İspanya Piskoposlar Konferansı Kurumu, Katolik vatandaşlara “ayinleri radyo ve televizyondan takip etmesi” çağrısı yaptı.

YENİ ÖNLEMLER KAPIDA

  • Kovid-19 nedeniyle 15 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan eden İspanya hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısını virüse karşı önlem için telematik sistemiyle yaptı. İtalya’ya benzer bir şekilde tüm ülkeyi karantinaya alması beklenen OHAL ilanının kapsamını kısa bir süre sonra Başbakan Pedro Sanchez’in halka açıklayacağı bildirildi.

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