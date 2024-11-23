İspanya yaklaşık 1 milyon göçmene oturma izni vermek istiyor

Hükümet, yalnızca en az iki yıldır İspanya'da yaşayan kişilerin bu haktan yararlanabileceğini söyledi.
İspanya hükümeti, ülkedeki işçi açığını kapatmak için yaklaşık 1 milyon kaçak göçmene oturma ve çalışma izni vermeyi planlıyor. Yeni kurallar mayıs ayında başlayacak ve hükümet yetkilileri 2027 yılına kadar yılda yaklaşık 300 bin göçmene yasal statü verilmesini bekliyor.
New York Times'ta yer alan habere göre, İspanya, diğer Avrupa ülkeleri göç konusunda daha sert tutumlar benimserken, artan işçi ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için gelecek üç yıl içinde ülkede yasadışı olarak bulunan yaklaşık 900 bin göçmene oturma ve çalışma izni verebileceğini söyledi.
Yeni kurallar mayıs ayında başlayacak ve hükümet yetkilileri 2027 yılına kadar yılda yaklaşık 300 bin göçmene yasal statü verilmesini bekliyor.
Hükümet, yalnızca en az iki yıldır İspanya'da yaşayan kişilerin bu haktan yararlanabileceğini söyledi.
İspanya Göç Bakanı Elma Saiz, ulusal yayın kuruluşu Radio Nacional de España'ya verdiği mülakatta göçmenlerin yasallaştırılmasının sadece
ile ilgili olmadığını söyledi ve
“Bu aynı zamanda refahla da ilgili"
dedi.
Saiz, İspanya'nın, Avrupa'daki en düşük doğum oranlarından biri de dahil olmak üzere demografik zorlukları göz önüne alındığında, refah devletini sürdürmek için yılda yaklaşık 250 bin yabancı işçiye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Avrupa'daki ülkelerin çalışma çağındaki nüfusları azalıyor ve işletmeler kronik bir işçi açığı olduğunu bildiriyor. Ancak kıtaya göç için sadece sınırlı bir yasal yol var ve Avrupa'da göçmen karşıtlığı arttıkça hükümetler bu yolu genişletmekte yavaş davranıyor. Avrupa Birliği'nin dış sınır ajansı Frontex'e göre İspanya'nın yeni kuralları, bu yıl Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na yasadışı yollarla gelen 25 bin 500'den fazla kişi de dahil olmak üzere yeni gelenler için geçerli olmayacak.
'Çoğu Güney Amerika'dan gelen kadınlar'
Balear Adaları Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Ismael Gálvez Iniesta, İspanya'daki göçmenlerin çoğunun Güney Amerika'dan gelen kadınlar olduğunu söyledi. Birçoğu uçakla turist vizesiyle gelmiş ve vize süresini aşmış. Iniesta,
"Kaçının çalıştığına dair resmi bir rakam yok ancak birçoğu zaten dilini konuştukları İspanya'ya ekonomik fırsatlar için taşınıyor"
dedi. Göçmenliğe giden yasal yollar çalışanlar için külfetli bir süreç içeriyor. Gálvez,
“Sözleşme yapmak için çok fazla bürokrasi var”
dedi. Göçmenlere hukuki danışmanlık hizmeti veren bir kuruluş olan Mahalleler Koordinasyon Derneği'nde avukat olan Patricia Fernández, oturma izni alma sürecinin hala
olması nedeniyle yeni düzenlemenin yetersiz kaldığını söyledi. Ayrıca bu tür belgeleri düzenleyecek yeterli sayıda memur bulunmadığını da belirtti.