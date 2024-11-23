İspanya yaklaşık 1 milyon göçmene oturma izni vermek istiyor

New York Times'ta yer alan habere göre, İspanya, diğer Avrupa ülkeleri göç konusunda daha sert tutumlar benimserken, artan işçi ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için gelecek üç yıl içinde ülkede yasadışı olarak bulunan yaklaşık 900 bin göçmene oturma ve çalışma izni verebileceğini söyledi.

Saiz, İspanya'nın, Avrupa'daki en düşük doğum oranlarından biri de dahil olmak üzere demografik zorlukları göz önüne alındığında, refah devletini sürdürmek için yılda yaklaşık 250 bin yabancı işçiye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Avrupa'daki ülkelerin çalışma çağındaki nüfusları azalıyor ve işletmeler kronik bir işçi açığı olduğunu bildiriyor. Ancak kıtaya göç için sadece sınırlı bir yasal yol var ve Avrupa'da göçmen karşıtlığı arttıkça hükümetler bu yolu genişletmekte yavaş davranıyor. Avrupa Birliği'nin dış sınır ajansı Frontex'e göre İspanya'nın yeni kuralları, bu yıl Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na yasadışı yollarla gelen 25 bin 500'den fazla kişi de dahil olmak üzere yeni gelenler için geçerli olmayacak.