İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin Başbakan Sanchez 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Sanchez, “Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik." ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cordoba şehri yakınlarında dün akşam meydana gelen ve 39 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan tren kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın olduğu Cordoba'nın Adamuz beldesini ziyaret etti.