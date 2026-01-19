Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

18:0819/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İspanya'da ulusal yas
İspanya'da ulusal yas

İspanya'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin Başbakan Sanchez 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Sanchez, “Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik." ifadelerini kullandı.

İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cordoba şehri yakınlarında dün akşam meydana gelen ve 39 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan tren kazası nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Başbakan Sanchez, Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, kazanın olduğu Cordoba'nın Adamuz beldesini ziyaret etti.


Sanchez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sebebiyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Önceliklerinin ilk olarak ülkedeki tüm kurumlarla kazazedelerin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Sanchez,
“Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir. Kederde birlik ve kazanın nedenlerinin araştırılmasında birlik. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendireceğiz”
ifadelerini kullandı.




#İspanya
#Yas
#Tren Kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ verileri açıkladı: İstanbul’a yağan kar baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi? 19 Ocak İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son durum