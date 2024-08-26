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Dünya

İspanya'da belediye başkanı Müslümanlar için 'Katalan kimliği için bir tehdit' dedi: Para cezasına çarptırıldı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret eden aşırı sağcı bir belediye başkanına 10 bin avro para cezası verdi.

17:11 - 26/08/2024 Pazartesi
AA
Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan Silvia Orriols.
Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan Silvia Orriols.
Katalonya'nın Girona kentine bağlı Ripoll ilçesinin belediye başkanı olan ve Katalan milliyetçiliği yapan aşırı sağcı Aliança Catalana partisinden Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan
Silvia Orriols
,
İslamofobik
açıklamalarının ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında
para cezası
aldı.

Müslümanlar için 'Katalan kimliği için bir tehdit' dedi

Katalonya bölgesinde yürürlükte olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi öngören yasa gereği 10 bin avro para cezası alan Orriols, 8TV televizyonuna verdiği demeçte, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak göstermişti.


Orriols, yaptığı yazılı açıklamada, "aldığı cezanın ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu savundu. İspanya'da Müslümanların en fazla yaşadığı bölge olan Katalonya'da resmi kayıtlara göre 700 bine yakın Müslüman bulunuyor.


#Hakaret
#İslamofobi
#İspanya
#Katalonya
#Müslüman
#Para Cezası
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