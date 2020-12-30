İspanya'da Neonazi örgütleriyle bağlantılı yasa dışı silah ticareti yapan çete üyeleri yakalandı

İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde düzenlenen operasyonda, Neonazi örgütleriyle bağlantıları olan ve uluslararası çapta yasa dışı silah ticareti yapan bir çete ortaya çıkarıldı.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 1 yıl süren soruşturma sonrasında, ülkenin güney sahillerinde ve Cebelitarık'da faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarına silah sattığı belirlenen 3 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Malaga kentindeki bir depoya yapılan baskında 2 Almanya ve 1 İngiltere vatandaşı iki kişinin yakalandığı ve Neonazi örgütleriyle de bağlantıları olduğu bildirildi.

Neonazi üniforması Hitler posteri

Depoda yapılan aramalarda, 160 silah, 10 bin mermi ve 1 el bombası ele geçirilirken, ayrıca Neonazi hareketiyle bağlantılı üniforma, Adolf Hitler posteri, kitap, broşür gibi çok sayıda malzemenin bulunduğu kaydedildi.

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Silah, askeri mühimmat ve uyuşturucu kaçakçılığı, sahte belge bulundurma ve suç örgütü oluşturmakla suçlanan 3 kişinin, silahları Doğu Avrupa ülkelerinden tedarik ettikleri belirtildi.

Tutuklananlardan birinin, Neonazi örgütleriyle bağlantılı bir eylemden ve silah ticaretinden dolayı Almanya'da da hakkında açılmış bir soruşturma olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'daki operasyona Alman polisinin de destek verdiği ifade edildi.