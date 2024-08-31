|
Dünya

İspanya'dan Ukrayna'ya veto: Gönderdiği silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermiyor

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'ya gönderdikleri silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

16:09 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Robles, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları'nın dün Brüksel'de yaptığı toplantının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.


Robles, "İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği, Rusya topraklarına saldırı olasılığını dikkate alabilecek kapsamı olmayan savunma amaçlı silah ve malzemedir. İspanya diğer ülkelerin aldığı kararlara ve Ukrayna'nın pozisyonuna saygı duyuyor ancak İspanya'nın gönderdiği malzemenin bu şekilde kullanımı (Rus topraklarına saldırı) söz konusu değil" dedi.


İspanya Savunma Bakanı ayrıca Ukraynalı askerlerin kendi ülkelerinde eğitilmelerine karşı çıktıklarını yineleyerek, yıl sonuna kadar eğitim alacak 6 bin Ukraynalı askere sadece İspanya içinde eğitim verileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen askeri malzemelerin Rus topraklarına saldırı amaçlı olarak da kullanılmasına sıcak baktığını açıklamıştı.


Borrell, dün basına verdiği demeçte, "Ukrayna'ya sağlanan silahların Rus toprakları içindeki hedeflerde kullanılabilmesi, Rusya ile savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bir abartı" demişti.


Diğer yandan İspanyol basını da İspanya'nın kararının Hollanda, Estonya gibi diğer AB ülkelerinin tutumuyla çeliştiğini yazdı.

#ispanya
#Margarita Robles
#Ukrayna
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için tarih ve saat netleşti mi?