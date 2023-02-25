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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da tarlada çalışan aynı aileden 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde kendilerine ait arazide çalıştıkları esnada aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

17:08 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Batı Şeria

Batı Şeria

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine ait arazide çalıştıkları esnada aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Culan Alyan, amcası Said Alyan ile yengesi Rima ve kuzeni Muhammed'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Alyan,
"Buraya (araziye) ne zaman gelsek askerler gelip üzerimize gaz bombaları atıyor ve askeri bölge bahanesiyle bizi buradan kovuyorlar. Bugün de amcam, eşi ve oğullarını gözaltına aldılar."
dedi.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinden beri bölgeye girişi engellemek için askeri kontrol noktaları kurduğunu kaydeden Alyan, yengesinin kadın askerler tarafından gözaltına alındığı sırada bayıldığını ve ardından serbest bırakılarak Filistin Kızılayı'na tedavi için teslim edildiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaklaşık 1200 Filistinli, İsrail'in evlerini yıkacağı ve tehcir edilecekleri endişesini yaşıyor.


Mesafir Yatta, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tehcir ederek bu bölgelerde uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim birimlerini artırmak ve genişletmek için sistematik politika uyguladığı en önemli bölgelerden biri.


İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin yaşadığı, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi 1980'lerin başında "askeri eğitim alanı" ilan etti.


Mesafir Yatta yerlileri, o tarihten bu yana İsrail askerlerinin yıkımlarına, baskınlarına ve tacizlerine maruz kalıyor.



#Filistin
#Mesafir Yatta
#İsrail
1 saat önce
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İsrail askerleri Batı Şeria'da tarlada çalışan aynı aileden 3 Filistinliyi gözaltına aldı
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