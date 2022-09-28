Dünya İsrail askerleri Ceninde 3 Filistinliyi öldürdü 44 kişiyi yaraladı
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İsrail askerleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü 44 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerleri Ceninde 3 Filistinliyi öldürdü 44 kişiyi yaraladı
İsrail askerleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü, 44 kişiyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'de 3 Filistinliyi vurarak öldürdüğü belirtildi. Bakanlık, İsrail baskınında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini Abdulfethi Hazım, Muhammed Mahmud Elvene, Ahmed Nazmi Alavene olarak açıkladı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ateşinde 44 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı aktarıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar olduğu paylaşıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa, askerlerin Cenin'de "terör şüphelisi iki kişiyi yakalamak için yürüttüğü operasyon sırasında bir evi kuşattığı" ifade edildi. Açıklamada, "evdeki silahlı kişilerin ateş açtığı ve el yapımı patlayıcıları patlattığı" aktarıldı. İsrail ordusu, askerlerin ateşe karşılık vererek silahlı kişileri öldürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, evde saklanan kişilerin daha önce İsrail ordusuna yönelik saldırılar düzenlediği ve yeni eylem hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Öldürülenlerden birinin nisanda Tel Aviv'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Raid Hazım'ın erkek kardeşi Abdulfethi Hazım olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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