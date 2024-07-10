İsrail askerlerinin itirafları kan dondurdu: Sıkıldıkça kurşun yağdırıyorum

2024 Haziran ayında, Gazze Şeridi'nin sahil yolu yakınlarında yürüyen birkaç Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulup öldürüldüğünü gösteren videolar sosyal medya ve haber servisleri tarafından yayılmıştı. Görüntüler, işgalci askerlerin Filistinlilere istediği gibi ateş açma izni olduğunu belirten altı işgal askeri tarafından doğrulandı. Hiçbir gerekçesi olmayan ve keyfi olarak gerçekleştirilen bu infazlar, +972 Magazine ve Local Call'a konuşan altı İsrail askerinin ifadeleriyle tutarlı. Soykırım boyunca basına konuşan Filistinli görgü tanıklarının ve doktorların ifadelerini doğrulayan işgalci askerler, siviller de dahil olmak üzere Filistinlilere neredeyse istedikleri zaman ateş açma yetkisine sahip olduklarını anlatıyor.

İsrail Askerlerinin İfadeleri

İşgalci İsrail askerleri, Gazze'de "yasak bölge" olarak tanımlanan bir alana giren Filistinli sivilleri periyodik olarak infaz ettiklerini, cesetlerin çürümeye veya başıboş hayvanlar tarafından yenmeye bırakıldığını anlatıyor. Ayrıca işgalci askerlerin, "can sıkıntısını gidermek veya günlük rutinlerini renklendirmek için" sebepsiz yere ateş ettikleri de kendi ifadelerinde geçiyor. İfadeler, çürümeye ya da başıboş hayvanlar tarafından yenmeye terk edilen sivil cesetlerle dolu bir manzara resmi çiziyor; işgalci İsrail ordusu, bunları uluslararası yardım konvoyları gelmeden önce gizliyor, böylece "çürümenin ileri aşamalarındaki insanların görüntüleri ortaya çıkmıyor". Basına ifade veren altı işgal askeri, Filistinlilerin evlerini işgal ettikten sonra ateşe verme konusunda sistematik bir politika izlendiğini de itiraf ediyor.

"Herkesi vurmakta serbestiz; genç bir kızı, yaşlı bir kadını..."

Aylarca Gazze'deki işgalcilerin düzenli kuvvetlerinde görev yapan Piyade Er B., "Tam bir hareket özgürlüğü vardı" diyor. "Eğer güvensizlik hissi dahi varsa açıklama yapmanıza gerek yok, tetiği çekip ateş etmeye başlıyorsunuz. Birinin yaklaştığını gördüğümüzde havaya değil, direkt olarak ölümcül hasar verebilecek noktalara, örneğin göğsüne ateş ediyoruz. Herkesi vurmakta serbestiz; genç bir kızı, yaşlı bir kadını..." sözlerini söyleyerek soykırım suçunu birinci ağızdan dile getiriyor.

Piyade Er B., ifadesinde birçok savaş suçunu daha hiçbir pişmanlık ve suçluluk psikolojisi içine girmeden anlatmaya devam ediyor. 2023 Kasım ayında Gazze'nin Zeytun mahallesi yakınlarında bulunan ve yerinden edilmiş Filistinliler için barınak görevi gören bir okulun tahliyesi sırasında İsrail askerlerinin birkaç sivili öldürdüğü bir olaydan bahsediyor. İşgal ordusu, tahliye edilen sivillere denize doğru çıkmalarını emrediyor. En ufak bir kargaşada yanlış yöne sapanlara çoluk çocuk fark etmeksizin ateş açılıyor.

"Tahliye esnasında arbede yaşandı. Sivillerden bazıları sola, denize doğru kaçtı ama bazıları da sağ tarafa, askerlerimizin olduğu alana yöneldi; aralarında çocuklar da vardı. Sağa kaçan herkes öldürüldü. 15 ila 20 kişi; bir yığın ceset vardı."





"16 ila 50 yaş arasındaki her erkeğin terörist olduğundan şüpheleniyoruz. Sokağa çıkmaları yasak ve dışarıda olan herkes bizim için bir şüpheli. Pencereden bize bakan biri de şüphelidir, ateş ederiz. Ordunun algısı, halkla herhangi bir temasın kuvvetleri tehlikeye attığı ve askerlere koşullar ne olursa olsun yaklaşmanın yasak olduğu bir durumun yaratılması gerektiği yönünde. Filistinliler, artık evlerine girdiğimizde bizden kaçmaları gerektiğini öğrendiler."

"Dört kişilik aileyi öldürdük"

İşgalci İsrail askerleri, Gazze'de nüfusun olmadığı ya da terk edilmiş gibi görünen bölgelerde bile "varlık gösterme" olarak bilinen prosedürleri gereği yoğun bir şekilde ateş açıyorlar. Piyade Er S., beraberindeki işgalci askerlerin sebepsiz yere bile çok ateş ettiklerini, ateş etmek isteyen herkesin sebebi ne olursa olsun ateş ettiğini ifade ediyor. Bazı durumlarda bunun, insanları saklandıkları yerlerden çıkarmak ya da varlık göstermek için" yapıldığını söylüyor.

Piyade Er S., telsizden koruma bölgesinde görev yapan bir askerin yakınlarda dolaşan Filistinli bir aileyi vurduğunu işittiğini hatırlıyor. "İlk başta dört kişi dediler. Sonra iki çocuk artı iki yetişkin olarak bildirildi. Sonunda bir erkek, bir kadın ve iki çocuk olarak netleştirdik."

"Vurduğumuz her sivili 'Hamas mensubu' olarak kaydediyoruz"

Ordunun Operasyon Müdürlüğü'nde görev yapan Subay A., hastaneler, klinikler, okullar, dini kurumlar ve uluslararası örgütlerin binalarına ateş ederken dahi herhangi bir yerden izin almadıklarını "Ateş etmemizin yasaklandığı vakalar bir elin parmaklarını geçmez. Okullar gibi hassas yerlerde bile onay sadece bir formalite gibi geliyor." sözleriyle anlattı.





A. sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak operasyon odasındaki anlayışımız 'Önce ateş et, soruları sonra sor' şeklindeydi. Fikir birliği buydu. Hiç gerek yokken bir evi dümdüz edersek ya da vurmak zorunda olmadığımız birini vurursak kimse gözyaşı dökmeyecekti, ki dökmüyorduk da. Bina yıkmanın askerlere verdiği moral tarifsizdi, eğleniyorlardı."

Shooting randomly at a mosque in the city -> pic.twitter.com/lbNyaDIf7B — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 16, 2024

A., İsrail askerlerinin işgal altındaki bölgelerde Filistinli sivilleri vurduğu vakalardan haberdar olduğunu söyledi: "Varsayılan kural bu. Bölgede hiçbir sivilin bulunmaması gerekiyor, bakış açımız bu. Pencerede birini gördük, askerler atış açtı ve onu öldürdük. Çoğu zaman, sanki ateş açmamız gerekiyormuş da bu yüzden ateş açmışız gibi geliyordu. Sebep aramamıza gerek yoktu. Bu yüzden öldürülen Hamas mensuplarına ilişkin belgelere inanmak zor çünkü vurduğumuz herkesi o şekilde kaydediyoruz. Amaç o gün kaç 'terörist' öldürdüğümüzü saymaktı. Her asker kendisinin büyük adam olduğunu göstermek istiyordu. Bütün Filistinli erkeklerin terörist olduğu algısı vardı. Bazen bir komutan aniden sayı isterdi ve ardından tümenin subayı tugaydan tugaya koşarak ordunun bilgisayar sistemindeki listeyi gözden geçirir ve sayardı."

Subay A., insansız hava araçları Gazze'deki saldırıların görüntülerini canlı olarak yayınladığında "Savaş odasında sevinç çığlıkları atılırdı" diyor. "Arada bir bir bina yıkılıyor ve 'Vay canına, ne çılgınlık, ne eğlence ama' diye düşünüyoruz."





A., operasyon odasında yaşadıklarını şu ifadelerle anlatıyor: "Bunların Gazze'de gerçek birer ev olduğunu çok çabuk unutuyorum. Sanki bir bilgisayar oyunu gibiydi. Ancak iki hafta sonra bunların yıkılmakta olan gerçek binalar olduğunu fark ettim. İçlerinde yaşayanlar varsa eğer bu demektir ki binalar onların üzerine yıkılıyor. Canlı unsur yoksa da her halükarda binaları yıkmış oluyoruz."

"Gitmeden evvel evleri ateşe vereceksin"

Görüşülen İsrail askerlerinden ikisi de Filistinlilerin evlerini yakmanın İsrail askerleri arasında nasıl yaygın bir uygulama haline geldiğini anlatıyor. Aralarından ismini vermek istemeyen birinin ifadesine göre, İsrail askerleri evleri işgal ettiğinde, "buradan ayrılacağınız zaman evi yakmak zorundasınız" politikası uygulanıyordu: "Bu evlerde Hamas ajanlarına ait oldukları için değil, operasyonel olarak bize hizmet ettikleri için bulunuyorduk. Burası iki ya da üç ailenin evi, yıkılması demek evsiz kalmaları demek."





"Bölük komutanına sordum, o da geride hiçbir askeri teçhizat bırakılamayacağını ve düşmanın savaş yöntemlerimizi görmesini istemediğimizi söyledi. Geride savaş yöntemlerine dair hiçbir kanıt kalmadığından emin olmak için bir arama yapacağımı söyledim. Bölük komutanımız yukarıdan evleri yakmaya dair emir almıştı ve bu emirden gayet mutluydu. 'Ayrılmadan önce evi yakacaksınız, her evi!' diye tekrarladı. Böylece Filistinliler geri dönemeyecek ve eğer geride cephane ya da yiyecek bıraktıysak bunları kullanamayacaklardı."

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Israeli soldiers torching homes in Gaza city. pic.twitter.com/63Q8GDXXhs — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) June 1, 2024

Piyade Er B., askerlerin evlerden ayrılmadan önce yatakları, mobilyaları ve battaniyeleri üst üste yığdığını, kolayca alev alması için de gaz yağı kullandıklarını belirtiyor: "Ev kolayca yanıyor, fırın gibi oluyordu. Yüzlerce evi yaktık. Askerlerin bir katı ateşe verdiği, diğer askerlerin daha yüksek bir katta olduğu ve merdivenlerdeki alevlerin arasından kaçmak zorunda kaldığı ya da dumandan boğulduğu durumlar dahi oluyordu."

"Gazze'de bıraktığımız yıkımı tahmin dahi edemezsiniz"

İşgalci İsrail askerleri, Gazze'de arkalarında bıraktıkları tahribatın tahmin edilemez olduğunu söylüyor: "Çatışmaların başlangıcında, 50 metre mesafedeki evler arasında ilerliyor ve evlere hediyelik eşya dükkanı gibi davranıyorduk, ev sahiplerinin kaçarken yanlarına alamadıkları her şeyi alıyorduk."

"Günlerce orada bekledikten sonra sonunda sıkıntıdan ölüyorsunuz. Duvarlara çizimler yapıyorsunuz, edepsizce şeyler... Kıyafetlerle oynamak, bıraktıkları pasaport fotoğraflarını bulmak, komik olduğu için birinin resmini asmak. Bulduğumuz her şeyi kullandık: şilteler, yiyecekler... İstediğimiz her şeyi yok ettik. Bu, yok etme arzusundan değil, Filistinlilere ait olan her şeye karşı bütün bir kayıtsızlıktan kaynaklanıyor. Her gün bir D-9 evleri yıkıyor. Öncesi ve sonrasının fotoğraflarını çekmedim ama gerçekten güzel olan bir mahallenin nasıl kuma dönüştüğünü asla unutmam."

"Sıkıldıkça kurşun yağdırıyorum"

Birçok kaynak, kısıtlama olmaksızın atış yapabilmenin İsrail askerlerine "stres atma ya da günlük rutinlerinin sıkıcılığını hafifletme fırsatı verdiğini" söylüyor. İşgalci İsrail askeri Yedek Subay S., Gazze'nin kuzeyindeki vahşeti, "İnsanlar aksiyonu tam anlamıyla yaşamak istiyor. Ben şahsen sebepsiz yere denize, kaldırıma ya da terk edilmiş bir binaya birkaç kurşun sıktım. Bunu 'normal ateş' olarak rapor ediyoruz, bu da 'sıkıldım, o yüzden ateş ediyorum' anlamına geliyor." ifadeleriyle anlatıyor.

1980'lerden bu yana işgal ordusu, Yüksek Adalet Divanı'na yapılan çeşitli başvurulara rağmen açık ateş yönetmeliğini açıklamayı reddediyor. Siyaset sosyoloğu Yagil Levy'ye göre, İkinci İntifada'dan bu yana işgal ordusu, askerlere yazılı angajman kuralları vermiyor, bu da sahadaki askerlerin ve komutanların yorumuna çok şey bırakıyor. Komutanlar, kafalarına göre kural belirleyip uluslararası savaş hukukuna aykırı kararları saniyeler içerisinde alabiliyor.

Eski İsrail Başbakanı ile Komutan da Savaş Suçlarını İtiraf Etmişti

1999-2001 yılları arasında soykırımcı İsrail’in başbakanlığını yapan Ehud Barak ve işgalci birliklerin Batı Şeria eski komutanı Yehuda Shaul gibi birçok isim Avustralya yayın kuruluşu ABC’ye röportaj vermiş, çarpıcı itiraflarda bulunarak İsrail'in işlediği insanlık suçlarını kabul etmişti.

Eski başbakan Barak, "Filistinli olarak doğsaydım ben de İsrail'e karşı savaşırdım." ifadelerini kullanırken eski komutan Shaul ise, "İsrail'in hava saldırılarının uluslararası hukuka göre hiçbir meşru yanı yok, olamaz da. Kendi orduma bunları söylemek zor geliyor ancak hakikat bu." demişti.

İşgalci İsrail Ordusunun Açıklaması

İşgalci İsrail'in Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de çatışmalara giren tüm askerlerine uluslararası hukuka dayalı ateş açma talimatlarının verildiğini, bu talimatların operasyonel ve istihbarat durumlarına göre düzenli olarak gözden geçirilip güncellendiğini belirtiyor. IDF, faaliyetlerini araştırdığını ve operasyonel olaylardan ders çıkardığını da ekliyor. Ancak işgalci askerlerin ifadeleri ve sahadaki uygulamalar bu açıklamaların düpedüz yalan olduğunu gözler önüne seriyor.

İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

İnsan Hakları İhlalleri ve Uluslararası Tepkiler

Sosyal medya ve haber servisleri aracılığıyla yayılan görüntüler ile işgalcilerin ifadeleri, İsrail'in Gazze'deki askeri uygulamalarının sivillere yönelik ciddi insan hakları ihlallerini içerdiğini ortaya koyuyor. Bu durum, uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatini çekmiş durumda. Gazze'deki keyfi katliamlar, bölgedeki sivil halkın günlük yaşamını ciddi şekilde etkilerken insanlık dışı koşullar oluşturuyor. İsrail ordusunun ateş açma kuralları ve sahadaki uygulamaları, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı eylemler olarak değerlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen hiçbir örgüt ya da kuruluş, Gazze'deki işgal ve soykırımı durdurmak için elle tutulabilir bir girişimde bulunmuyor. Gazze'de soykırım halen devam ediyor.







