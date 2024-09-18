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Dünya

İsrail Cenin kentine baskın düzenledi: Evleri kuşatma altına aldı

Katil İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi. Beldedeki bir evi kuşatan İsrail güçleri içeridekilerden teslim olmalarını istedi.

13:50 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusu, işgal atındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir evi kuşattı. İsrail askerleri, evdekilerden teslim olmalarını istedi.


Takviye güçlerin gelmesiyle birlikte tamamen kuşatma altına alınan eve İsrail askerlerince ateş açıldı.


Evde bulunanların kimliklerine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.




#batı şeria
#Cenin
#İsrail ordusu
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