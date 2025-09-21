İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini vurdu: 28 ölü

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının gece Gazze şehrine yönelik saldırılarında Sabra Mahallesi’nde yerleşim alanlarını hedef aldığını açıkladı. Saldırıda içinde insanların bulunduğu birçok evin yıkıldığı, 24 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 40’tan fazla kişinin enkaz altında kaldığı ve can kaybının artmasının beklendiği belirtildi. Kaynaklar, Gazze Şeridi’ndeki sağlık ve sivil savunma ekiplerinin, İsrail’in aralıksız ve yoğun bir şekilde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle enkaz altında kalan kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığını aktardı.





El-Daraj bölgesinde 4 kişi daha hayatını kaybetti





Ayrıca, bölgedeki hastanelerden yapılan açıklamalarda, İsrail’in Gazze şerhindeki el-Daraj bölgesini de vurduğu aktarıldı. Bir apartmanın hedef alındığı söz konusu saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları tedavi için Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi’ne sevk etti.





Gazze’de can kaybı 65 bin 208’e ulaşmıştı





Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda 65 bin 208 kişinin hayatını kaybettiği, 166 bin 271 kişinin yaralandığı belirtilmişti.











