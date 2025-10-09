Yeni Şafak
İsrail Gazze'yi vurdu: En az dört şehit

İsrail Gazze'yi vurdu: En az dört şehit

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de hava saldırısı düzenledi. (Foto: Arşiv)
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de hava saldırısı düzenledi. (Foto: Arşiv)

İsrail varılan ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de bir binayı vurması sonucu en az dört kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de enkaz altında olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze kentini hedef alan saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi de kayboldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini hedef aldı.

İsrail saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi de kayboldu.

İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.



