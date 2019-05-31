İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 11 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Komitesi, daha önce yaptığı açıklamada bugünkü gösterilerin, her yıl ramazan ayının son cuma günü kutlanan Dünya Kudüs Günü'ne atfedildiğini belirtmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırılarında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.