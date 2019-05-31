Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında 11 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi AA
Gazze sınırındaki gösterilerde 11 Filistinli yaralandı.
Gazze sınırındaki gösterilerde 11 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 11 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Komitesi, daha önce yaptığı açıklamada bugünkü gösterilerin, her yıl ramazan ayının son cuma günü kutlanan Dünya Kudüs Günü'ne atfedildiğini belirtmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

  • İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırılarında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi
DÜNYA
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi
HSKdan yeni kararname

HSK'dan yeni kararname

​3 bin 772 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Yolumuza devam edeceğiz

Yolumuza devam edeceğiz

​UBER'in partneri dernek yeni yol haritasını Yeni Şafak'a açıkladı.
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı
Son kaset: <br>Başa saralım mı

Son kaset:
Başa saralım mı

İhtişamlı günlerden günümüze kasetin yolculuğu.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Pedofoli içeren kitabın yazarı ve yayıncısı yargılanacak.
Büyük göç başladı

Büyük göç başladı

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği.
9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Özgür Kudüs Yürüyüşü'nün önemini anlattı.

KPSS ve mezuniyet müjdesi

KPSS ve mezuniyet müjdesi

Binlerce polis alımı için yeni takvim belli oldu.

Minibüs<br>faaliyetini durdurdu

Minibüs
faaliyetini durdurdu

İstanbul'da sarı ve turkuaz taksi ile hizmet sunacak.
Sağanak<br>geçişlerine dikkat

Sağanak
geçişlerine dikkat

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
'Dersim' soruşturması

'Dersim' soruşturması

​İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım, vaatlerini 3 ana başlıkta paylaştı.
Tarifsiz duygular

Tarifsiz duygular

Göztepe'nin Süper Lig'e tutunduğu penaltı anı.
Cezasız<br>geçebilecekler

Cezasız
geçebilecekler

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi teklifi kabul etti.
Böyle anne<br>olmaz olsun

Böyle anne
olmaz olsun

Şırıngayla çamaşır suyu verip ölmesini beklemiş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.