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Dünya İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldıran İsrail işgal güçleri, aralarında 1 gazeteci ile 8 sağlık görevlisinin de bulunduğu 49 Filistinliyi yaraladı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri Filistinlileri hedef alarak saldırıyor.
İsrail işgal güçleri Filistinlileri hedef alarak saldırıyor.

İsrail işgal güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında 49 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde 49 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 8'inin sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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