Dünya İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı
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İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail işgal güçlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere saldırısında, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişi yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta 'el-Aksa ve esirleri' adı verildi.

Haber Merkezi AA
İsrail, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 Filistinliyi yaraladı.
İsrail, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 Filistinliyi yaraladı.

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişiyi yaraladı.

İsrail işgal güçleri, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerindeki sivillere saldırdı.

63 yaralı, 32'si gerçek mermi

  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Bu hafta 'el-Aksa ve esirleri' dediler

Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta "el-Aksa ve esirleri" adı verildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri 30 Mart 2018'den bu yana devam ediyor.
  • İsrail işgal güçleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor. Filistinlilerin, Mart 2018'den beri devam eden barışçıl gösterilerine, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda, şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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