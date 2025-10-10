Yeni Şafak
İsrail katliama devam etti

İsrail katliama devam etti

10/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
İşgalci güç sadece Trump'ın saldırıları durdurma çağrısından bu yana İsrail Gazze'de 271 saldırı düzenledi, 126 Filistinliyi öldürdü.

Terör devleti, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen kan dökmekten geri durmadı. Dün gece yarısına kadar saldırılarına devam eden soykırımcılar 29 Filistinli'yi şehit etti. 40 kişi de kayıp.

Terör devleti İsrail ordusu Hamas ile ateşkes anlaşmasına varmasına rağmen dün gece saatlerine kadar Gazze'de sivilleri hedef aldı. Dün günboyu işgalci gücün havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 29 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de kayboldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada hastanelere 11 ölü ve 49 yaralının ulaştığı belirtildi. Dün akşam ise işgal rejiminin savaş uçakları Sabra Mahallesi'ni hedef aldı, 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de kayboldu. İşgalci güç sadece Trump'ın saldırıları durdurma çağrısından bu yana İsrail Gazze'de 271 saldırı düzenledi, 126 Filistinliyi öldürdü. Ateşkesin ilan edildiği saatlerde, Gazze'nin kuzeyinde evlerine dönmeye çalışan Filistinlilerin üstüne İsrail tankları tarafından ateş edildiği görüntüler dünya medyasına yansıdı.


