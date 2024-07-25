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Dünya

İsrail katliama doymuyor: Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi

Terör devleti İsrail'in katil ordusu Gazze Şeridi'nde katliama ara vermeden devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda katledilendilerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 39 bin 175'e çıktı.

14:29 - 25/07/2024 Perşembe
AA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 293 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


Gazze Kasabı 'Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması yalan ve çelişkili!

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savunarak, 9 aydır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştı. Netanyahu, İsrail'de 100 bini aşkın İsraillinin katıldığı haftalık hükümet karşıtı protestolara rağmen, konuşması sırasında Kongre binası dışındaki protestocuları "İran'ın kullanışlı aptalları" olmakla suçladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanında "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların ise Gazze'deki saldırılarında İsrail'in "elini kelepçelemeye çalıştığını" iddia etti.


#gazze
#israil
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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