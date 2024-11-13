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İsrail Lübnan'ın Şuf ilçesine saldırı düzenledi: Ölü sayısı 15'e yükseldi

İsrail Lübnan'ın Şuf ilçesine saldırı düzenledi: Ölü sayısı 15'e yükseldi

08:0513/11/2024, Wednesday
G: 13/11/2024, Wednesday
AA
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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bu zamana kadar, 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bu zamana kadar, 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'ın Şuf ilçesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, Lübnan'ın Şuf ilçesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.


Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.


Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


Bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.


İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.



#israil
#Lübnan
#Şuf

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