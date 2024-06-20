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İsrail ordu sözcüsü Hagari: Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor" dedi.

08:28 - 20/06/2024 Perşembe
AA
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari

Hagari, Kanal 13 televizyonuna, İsrail'in büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunduğu “Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine” ilişkin konuşan Hagari, “Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır” ifadesini kullandı.


Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor" diye konuştu.


'Esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesi imkansız'

"Hamas'ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.


Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu.


#Gazze
#Hamas
#İsrail
#Netanyahu
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