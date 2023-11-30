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Dünya

İsrail Ordusu duyurdu: 14 rehine Kızılhaç'a teslim edildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurdu.

00:23 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:01 - 30/11/2023 Perşembe
AA
İsrail ve Hamas arasında esir takası devam ediyor.

İsrail ve Hamas arasında esir takası devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre,
Kızılhaç yetkilileri, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin yanı sıra 4 Tayland vatandaşının konvoylarına teslim edildiğini bildirdi.
Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani ara"nın salıdan perşembeye uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Mutabakat kapsamında, her gün Gazze'deki 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile İsrail hapishanelerindeki 30 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Hamas'ın serbest bıraktığı 2 İsraillinin ülkelerine ulaştığını bildirmişti.

Hamas ise söz konusu 2 esirin Rus vatandaşı olduğunu belirterek, bu esirlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarından dolayı serbest bırakıldığını vurgulamıştı.

İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazmıştı.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara" perşembe sabahı yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridinde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam ediyor.


#İsrail
#Rehine
#Esir
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