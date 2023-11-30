İsrail Ordusu duyurdu: 14 rehine Kızılhaç'a teslim edildi

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani ara"nın salıdan perşembeye uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Mutabakat kapsamında, her gün Gazze'deki 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile İsrail hapishanelerindeki 30 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.