İsrail Ordusu duyurdu: 14 rehine Kızılhaç'a teslim edildi

İsrail ve Hamas arasında esir takası devam ediyor.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Hamas'ın serbest bıraktığı 2 İsraillinin ülkelerine ulaştığını bildirmişti.
Hamas ise söz konusu 2 esirin Rus vatandaşı olduğunu belirterek, bu esirlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarından dolayı serbest bırakıldığını vurgulamıştı.
İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazmıştı.
Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridinde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam ediyor.