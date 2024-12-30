İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu'yu uyardı: "Hamas Gazze'de yönetimi yeniden ele geçirecek"

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesine göre yetkililer, Gazze Kasabı Netanyahu'dan "Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulunmasını" istedi.





Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu.





İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının sona ermesi halinde, Gazze'de nasıl bir yönetim kurulacağı konusundaki belirsizlik olduğunu savunan yetkililerin Netanyahu'ya hitaben, "Alternatif bulunamaması durumunda, Hamas'ın dönüşü kaçınılmaz olacak. Şimdi karar vermeniz gerekiyor. Eğer karar alınmazsa, savaşın hedeflerinden birisi olan Hamas'ın mağlup edilmesi mümkün olmayacak." dediği aktarıldı. Ordudan üst düzey yetkililerin ve iç istihbarat birimi Şin-Bet'in (Şabak) aynı görüşü paylaştığı ifade edilen haberde, "Hamas'ın Gazze'de yönetim kapasitesinin halen mevcut olduğu" vurgulandı.





İsrail, Hamas'ın Gazze'de yönetim kapasitesinin halen mevcut olduğu söylüyor.





Gazze'nin yönetilmesi için 3 seçenek var

İsrailli yetkililere göre Gazze'nin yönetimi konusunda 3 seçenek bulunuyor.





Bunlardan ilki İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesini içeren plan kapsamında Filistin yönetiminin Gazze'yi ABD ve Körfez ülkelerinin mali desteğiyle yönetmesi. Netanyahu, koalisyon ortakları Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich'in desteğini kaybetmemek için bu plana karşı çıkıyor.





Habere göre Netanyahu, ilk seçeneği Ben-Gvir ve Smotrich'in desteğini kaybetmemek için reddediyor.





Diğer seçenek İsrail'in Gazze'de askeri bir yönetim kurmak yoluyla bölgede kontrolü ve altyapı hizmetlerini ele geçireceği bir yönetim kurması. Netanyahu bu seçeneği de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yıpranan ekonomi ve işgale yönelik uluslararası alandaki tepkiler nedeniyle kabul etmiyor.





Haberde Netanyahu'nun, ikinci seçeneği mali yük nedeniyle kabul etmediği ifade ediliyor.





İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun kararsız kalması durumunda üçüncü seçeneğin "Hamas'ın Gazze'de kontrolü yeniden ele geçireceği" öngörüsünde olduğunu söylüyor.





Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yaptığı dev miting.







