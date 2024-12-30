İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu'yu uyardı: "Hamas Gazze'de yönetimi yeniden ele geçirecek"

Terörist İsrail, Gazze Şeridi'nin yönetiminde "alternatif bulunamaması" durumunda, Hamas'ın bölgeyi tekrar yöneteceğinden endişe duyuyor.
İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesine göre yetkililer, Gazze Kasabı Netanyahu'dan "Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulunmasını" istedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının sona ermesi halinde, Gazze'de nasıl bir yönetim kurulacağı konusundaki belirsizlik olduğunu savunan yetkililerin Netanyahu'ya hitaben, "Alternatif bulunamaması durumunda, Hamas'ın dönüşü kaçınılmaz olacak. Şimdi karar vermeniz gerekiyor. Eğer karar alınmazsa, savaşın hedeflerinden birisi olan Hamas'ın mağlup edilmesi mümkün olmayacak." dediği aktarıldı. Ordudan üst düzey yetkililerin ve iç istihbarat birimi Şin-Bet'in (Şabak) aynı görüşü paylaştığı ifade edilen haberde, "Hamas'ın Gazze'de yönetim kapasitesinin halen mevcut olduğu" vurgulandı.
Gazze'nin yönetilmesi için 3 seçenek var
İsrailli yetkililere göre Gazze'nin yönetimi konusunda 3 seçenek bulunuyor.
Bunlardan ilki İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesini içeren plan kapsamında Filistin yönetiminin Gazze'yi ABD ve Körfez ülkelerinin mali desteğiyle yönetmesi. Netanyahu, koalisyon ortakları Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich'in desteğini kaybetmemek için bu plana karşı çıkıyor.
Diğer seçenek İsrail'in Gazze'de askeri bir yönetim kurmak yoluyla bölgede kontrolü ve altyapı hizmetlerini ele geçireceği bir yönetim kurması. Netanyahu bu seçeneği de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yıpranan ekonomi ve işgale yönelik uluslararası alandaki tepkiler nedeniyle kabul etmiyor.