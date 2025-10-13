Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas'a esirler üzerinden alçak tehdit: Ateşkes anlaşmasını bozarız

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas'a esirler üzerinden alçak tehdit: Ateşkes anlaşmasını bozarız

18:5013/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklaması üzerine ateşkesi bozma tehdidinde bulundu. İşgalci Bakan Katz, bu durumun anlaşmanın ihlali sayılacağını belirterek gecikme veya kaçınmaya karşı sert yanıt verileceğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklaması üzerine ateşkesi bozma tehdidinde bulundu.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cesetlerini geri getirmek olduğunu belirtti.

Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklamasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Katz, bunun "Hamas'ın sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına geldiğini" savundu.

Katz, ateşkesi bozmakla tehdit ederek "Herhangi bir gecikme veya kasıtlı kaçınma, anlaşmanın açık bir ihlali olarak değerlendirilecek ve buna göre yanıt verilecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas, bugün Gazze'de tutulan 4 İsrailli esirin cesedinin teslim edileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da Kızılhaç ekiplerinin cesetleri teslim almak üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki buluşma noktasına doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Gazze’de ateşkes için yapılan müzakerelerde, Gazze Şeridi’ndeki durum sebebiyle İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin zaman alacağı belirtilmişti.

İsrail tarafı, Gazze’de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor.


#Yisrael Katz
#İsrail
#Hamas
#esir
#ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? Okullar tatil mi? İşte resmi tatil takvimi