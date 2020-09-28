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Dünya İsrail son bir yılda Filistinlilere ait 500den fazla yapıyı yıktı
AVRUPA

İsrail son bir yılda Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

BM verilerine göre İsrail 2020'nin başından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı.

Haber Merkezi AA
İsrail 2020 başından beri Filistinlilere ait 500'den fazla evi yıktı.
İsrail 2020 başından beri Filistinlilere ait 500'den fazla evi yıktı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

RUHSATSIZ BAHANESİ!

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail 506 ev ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Raporda aktarılan diğer bölgelere göre İsrail sadece geçen iki haftada 22 ev ve yapıyı yıktı.

Alınan bilgilere göre İsrail evlerin yıkım masraflarını da ev sahiplerinden aldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, 10 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uluslararası hukuka aykırı yıkım faaliyetlerine hız verdiğini vurgulamıştı.

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