İsrail son bir yılda Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

RUHSATSIZ BAHANESİ!

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail 506 ev ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Raporda aktarılan diğer bölgelere göre İsrail sadece geçen iki haftada 22 ev ve yapıyı yıktı.

Alınan bilgilere göre İsrail evlerin yıkım masraflarını da ev sahiplerinden aldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, 10 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uluslararası hukuka aykırı yıkım faaliyetlerine hız verdiğini vurgulamıştı.