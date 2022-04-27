İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Mescid-i Aksa'da Filistinli gençten muhteşem Kur'an tilaveti: Biz şüphesiz Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinli bir genç, Bakara Suresi'nin 153 ile 157 arasındaki ayetlerini okudu.



Filistinli gencin Kuran-ı Kerim tilaveti yüreklere dokundu.



Bakara Suresi'nin 153-157 arasındaki ayetlerin meali şu şekilde:



'Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.



Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.



Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.



Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz” derler.



İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. '



