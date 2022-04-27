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Dünya İsrail Suriyenin başkenti Şama hava saldırısı düzenledi
ORTADOĞU

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İsrail Suriyenin başkenti Şama hava saldırısı düzenledi
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Yerel saatle 00.41'de Şam'ın çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

Alınan bilgilerde "Hava savunma sistemleri, düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail, İran destekli gruplara ait noktalara saldırı düzenliyor

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Esed rejimi, İsrail'in, 15 Nisan'da Şam'ın batı kırsalına, 9 Nisan'da Hama kentine, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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