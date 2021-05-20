İsrail televizyonundan ateşkes iddiası: İsrail kabinesi tek taraflı ateşkesi oylayacak

Sami Yusuf'un Filistin paylaşımı: Adem 4 yaşındaydı bir daha asla uyanmayacak

Sosyal medyada İşgalci İsral'in Filistinli sivillere yönelik hava saldırılarına tepki amacıyla açılan hashtagli paylaşımlara müzisyen Sami Yusuf da katıldı. Yusuf, ''Gazze'de 10 günden kısa bir sürede 61 çocuk öldürüldü. Terörist değiller. Asker değiller. Çocuklar. Adem Al-Tanani onlardan biri. 4 yaşındaydı. Bir daha asla uyanmayacaklar. Ama bunun durmasını istiyorsak isimlerini söyle ve başkalarına ilet.'' dedi.