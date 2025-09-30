Yeni Şafak
İsrail Yahudilerin bayramı nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki bazı mahallelerde, Yahudilerin "Yom Kippur" bayramı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, sabah saat 06.00'dan itibaren El Halil kentindeki bazı mahalleleri kapatarak sokağa çıkma yasağı ilan etti." dedi.


İsrail ordusunun Filistinlilerin sokağa çıkmasına izin vermediği ve esnafı, dükkanlarını kapatmaya zorladığını dile getiren Cabir, "Yahudilerin dini bayramı gerekçesiyle bölgenin 2 Ekim Perşembe gününe kadar kapalı kalacağı ve sokağa çıkma yasağının olduğunu bize ilettiler." bilgisini paylaştı. Cabir, yasağın Harem-i İbrahim Camisini El Halil kentindeki yasa dışı yerleşim yerlerine bağlayan 25 bin nüfusa sahip Vadi el-Hasin, Cabir ve es-Selayime mahallelerini kapsadığını aktardı.


İsrail'in, El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini de Yahudilerin dini bayramı bahanesiyle 3 gün boyunca kapatma kararı aldığı belirtilmişti.



