Tekneyle avlanan balıkçılar buldu: İstanbul’dan özel ekip talep edildi

'İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Gece saat 00.00'da burada görevli olan arkadaş beni aradı. Balıkçımızın bir tekne bulduğunu ve bu tekneyi limana getirdiğini ve Sahil Güvenliğe haber verilip incelemeye alındığını söyledi. İçerisinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktılar. 02.00'da limana geldim. Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı. Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır" dedi.