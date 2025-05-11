İsrail yanlısı İngiliz avukatlardan mide bulandıran açıklama: Savaşın Gazze'de "obeziteyi düşüreceğini" söylediler

İngiltere'de perakende satış işletmelerine sahip bir kooperatif olan Co-operative Group'tan (Co-op) yapılan açıklamada, marketlerinde İsrail mallarını boykot etme teklifinin yıllık toplantıda görüşüleceği ifade edildi.





Ülkede İsrail haklarını savunan avukatların oluşturduğu İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) adlı sivil toplum örgütü ise Co-op'un boykotu görüşecek olmasıyla ilgili açıklama yaptı.





Açıklamada, Co-op'un akademik dergi The Lancet'te yer alan bir makaleye dayanarak, "Gazze'de 186 bin kişinin İsrail saldırılarına bağlı sebeplerle öldüğü" ifadelerine şu şekilde yanıt verildi:





"Teklif, The Lancet'e atıfta bulunarak Temmuz 2024 itibariyle çoğunluğu kadın ve çocuk 186 bin Gazzelinin bombardıman, sağlık tesislerinin yıkılması ve insani yardımların engellenmesi sonucu öldüğünü belirtiyor. The Lancet'teki makale ise 186 bin Gazzelinin öldüğünü söylemiyor. 186 bin Gazzelinin çatışmaların sonucunda dolaylı olarak ölebileceğini spekülatif olarak öne sürüyor. Bu tahmin, sağlam temellere dayanmıyor. Ayrıca, mevcut savaş şartlarından önce Gazze'deki en büyük sağlık sorunlarından birinin obezite olduğuna dikkat edecek olursak yaşam beklentisini artıracak faktörler göz ardı ediliyor."





Gazze'de 40 gündür hiçbir fırın çalışamıyor, halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda.





Açıklamada, olası bir boykotun Co-op'un kurallarına uygun olmadığı öne sürülürken Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen 13-17 yaşlarındaki çocukların yüzde 65'inin "muhtemelen Hamas savaşçısı" olduğu iddia edildi.





UKLFI açıklamasında savaşçı - sivil ölüm oranlarının dünyanın başka yerlerindeki çatışmalardan daha düşük olduğu ve İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarını işgal etmediği de öne sürüldü.

















'MİDE BULANDIRICI!'





UKLFI'nın The Lancet'in İsrail saldırılarının başlamasının ardından Gazze'de obezitenin azalması dahil yaşam beklentisini artıracak faktörleri göz ardı ettiğini öne sürmesine İngiltere'deki Filistin destekçileri tepki gösterdi.





İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinin organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Gazze'deki çocuklar için artan açlık, hastalık ve ölüm riskinin UKLFI tarafından kilo vermelerine yarayacağı yönünde değerlendirilmesi mide bulandırıcı. Bu iğrenç yorumlar, 'İsrail için' olmanın ne anlama geldiğini ve İsrail savunucularının Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmak için ne kadar alçalacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.





Gazze'de patatesin ve soğanın kilosu 10,80 dolara ulaştı. Domatesin kilosu 7,30 dolara, patlıcan ise 8,10 dolara satılıyor. Unun kilosu ise 9.45 doları buldu. 50 kiloluk bir un çuvalı 400 dolar, bu bir ailenin aylık maaşından fazla.









Arap-İngiliz Anlayış Konseyi Başkanı Chris Doyle ise X'te yaptığı açıklamada, "İsrail'in obezite seviyesini düşürmek için 2,3 milyon Filistinliyi zorunlu diyete tabi tutması ne kadar nazikçe. Herhangi bir mantıksal temelden ve yasal dayanaktan yoksun bir şekilde bu iğrenç görüşü dile getirmek inanılmaz bir şey." değerlendirmesini yaptı.











