Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'de Türkiye paniği: 'Erdoğan'ın ordusu Gazze'de'

İsrail'de Türkiye paniği: 'Erdoğan'ın ordusu Gazze'de'

09:1521/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlattı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlattı.

İsrail basını, Gazze’de Türk bayrağı taşıyan Türkiye'nin gönderdiği iş makinelerinin görüntülerini manşetlerine taşıdı. Haberlerde, Ankara’nın bölgedeki artan varlığına dikkat çekilerek, "Erdoğan’ın ordusu çoktan Gazze’de" ifadeleriyle Türkiye’nin bölgede ve sağlanan ateşkesteki etkisine dikkat çekildi. Yapılan analizlerde "Türk askerinin orada olması endişe verici" denildi.

Terör devleti İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından
Gazze
’de yeniden imar çalışmaları hız kazandı.

Türkiye’nin de sürece aktif biçimde destek vermesi dikkat çekerken bölgede Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin görüntüleri, İsrail basınında rahatsızlık meydana getirdi.

İsrail rahatsız: Türkiye Gazze’de ilk avantajını elde etti

İsrail basınında yer alan haberlerde, bu görüntülerin, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden yapılanma sürecine fiilen dahil olduğunun ve bölgesel etkinliğini artırdığının ilk işareti olduğu vurgulandı.


Gazze'de Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin aktif biçimde çalıştığını yazan Maariv gazetesi, Türkiye'nin hem diplomatik hem de ekonomik anlamda sürece ilk avantajını sağladığını belirtti.

Haberde, sahada hızlı hareket eden Ankara'nın bu şekilde bölgesel etkinliğini ve diplomatik gücünü tüm dünyaya gösterdiği ifade edildi.

"Caydırıcı politikanın bir göstergesi"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye yer verilen haberde, ateşkes anlaşmasıyla ilgili süreçte Türkiye'nin aktif biçimde yer aldığını doğruladı. Haberde, Türkiye'nin sahadaki aktif varlığının diplomatik ile ekonomik kazanımlarını garantiye aldığını gösterdiği belirtildi.

Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı,
"İsrail ateşkesten sonra yeniden savaş başlatırsa ağır bedel ödeyecek."
açıklamasına da haberde yer verdi. Bu açıklamanın, Türkiye'nin İsrail'e karşı izlediği kararlı ve caydırıcı politikanın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

"Erdoğan'ın ordusu Gazze'de"

İsrail basınından JDN ise, Türkiye'nin sürece katılımına sert tepki gösteren İsrailli Bakan Orit Strook'un sözlerine yeniden yer verdi.

"Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de"
başlıklı haberde Strook'un,
"Türkiye'yi Suriye'den uzak tutmaya çalışıyoruz ama onları Gazze'ye ana kapıdan alıyoruz. Tek bir Türk'ü dahi Gazze'de görmek istemiyorum. İster traktörde ister cipte. Hiçbir şekilde görmek istemiyorum."
dediği hatırlatıldı.

"Türk askerinin olması endişe verici"

İsrail basınında geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Gazze'deki artan rolünü ve bölgesel etkisini gözler önüne seren bir analiz yayımlanmıştı.

Analizde uzmanlar
"Mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur. Ceset aramada büyük sorun görmüyorum, ancak ateşkesin uyumunu değerlendirmede sorun olabilir. Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici. En büyük risk şu, İsrail kazara vurursa ne olur? Tüm uluslararası güç için geçerli, ancak Türkiye-İsrail gerilimi ve Erdoğan'ın sert tutumuyla daha sorunlu."
değerlendirmesinde bulunmuştu.

#israil
#Türkiye
#İHH
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ açıkladı: Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel’de su kesintisi yaşanacak: 21 Ekim Bursa’daki su kesintisinden etkilenecek mahalleler