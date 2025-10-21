İsrail'de Türkiye paniği: 'Erdoğan'ın ordusu Gazze'de'

"Mümkünse Türk askeri katılımını minimize etmek iyi olur. Ceset aramada büyük sorun görmüyorum, ancak ateşkesin uyumunu değerlendirmede sorun olabilir. Türk kuvvetlerinin orada olması endişe verici. En büyük risk şu, İsrail kazara vurursa ne olur? Tüm uluslararası güç için geçerli, ancak Türkiye-İsrail gerilimi ve Erdoğan'ın sert tutumuyla daha sorunlu."