İsrail'de Türkiye paniği: 'Erdoğan'ın ordusu Gazze'de'

İsrail basını, Gazze’de Türk bayrağı taşıyan Türkiye'nin gönderdiği iş makinelerinin görüntülerini manşetlerine taşıdı. Haberlerde, Ankara’nın bölgedeki artan varlığına dikkat çekilerek, "Erdoğan’ın ordusu çoktan Gazze’de" ifadeleriyle Türkiye’nin bölgede ve sağlanan ateşkesteki etkisine dikkat çekildi. Yapılan analizlerde "Türk askerinin orada olması endişe verici" denildi.
Türkiye’nin de sürece aktif biçimde destek vermesi dikkat çekerken bölgede Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin görüntüleri, İsrail basınında rahatsızlık meydana getirdi.
İsrail rahatsız: Türkiye Gazze’de ilk avantajını elde etti
İsrail basınında yer alan haberlerde, bu görüntülerin, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden yapılanma sürecine fiilen dahil olduğunun ve bölgesel etkinliğini artırdığının ilk işareti olduğu vurgulandı.
Gazze'de Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin aktif biçimde çalıştığını yazan Maariv gazetesi, Türkiye'nin hem diplomatik hem de ekonomik anlamda sürece ilk avantajını sağladığını belirtti.
Haberde, sahada hızlı hareket eden Ankara'nın bu şekilde bölgesel etkinliğini ve diplomatik gücünü tüm dünyaya gösterdiği ifade edildi.
"Caydırıcı politikanın bir göstergesi"
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye yer verilen haberde, ateşkes anlaşmasıyla ilgili süreçte Türkiye'nin aktif biçimde yer aldığını doğruladı. Haberde, Türkiye'nin sahadaki aktif varlığının diplomatik ile ekonomik kazanımlarını garantiye aldığını gösterdiği belirtildi.
"Erdoğan'ın ordusu Gazze'de"
İsrail basınından JDN ise, Türkiye'nin sürece katılımına sert tepki gösteren İsrailli Bakan Orit Strook'un sözlerine yeniden yer verdi.
"Türk askerinin olması endişe verici"
İsrail basınında geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Gazze'deki artan rolünü ve bölgesel etkisini gözler önüne seren bir analiz yayımlanmıştı.