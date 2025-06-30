Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'den Golan Tepeleri'ndeki işgalinin sürmesi şartıyla Suriye ve Lübnan'la normalleşme mesajı

İsrail'den Golan Tepeleri'ndeki işgalinin sürmesi şartıyla Suriye ve Lübnan'la normalleşme mesajı

14:2530/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan'la normalleşme arzusunda olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Batı Kudüs'te düzenlendiği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Tel Aviv'in Abaraham Anlaşmaları'nı genişletme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Abraham Anlaşmaları'nı genişletme arzusunda olduğunu dile getiren Saar, "Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkeleri, İsrail'in temel ve güvenlik çıkarlarını koruyarak barış ve normalleşme çemberine dahil etmek istiyoruz." dedi.

1967'den bu yana işgal altında tuttukları, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin 40 yıldır İsrail egemenliğinde olduğunu savunan Saar, "Herhangi bir barış anlaşmasında Golan, İsrail devletinin bir parçası olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'de kalıcı değil geçici ateşkes istiyor

Dışişleri Bakanı Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasına rıza gösterebileceğini, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes teklifine "evet" dediklerini belirtti.

Saar, "Witkoff'un önerisine göre geçici bir ateşkes sağlanırsa, insani durumu ele almanın da daha kolay olacağını" öne sürdü.

Saar'dan İran'a saldırıların Avrupa güvenliğine katkı sağladığı iddiası

İsrail'in İran'a 12 gün boyunca düzenlediği ve 24 Haziran'da ateşkesle sona eren saldırılara da değinen Saar, bu saldırıların Avrupa'nın güvenliğine doğrudan ve önemli bir katkı sağladığını iddia etti.

Saar, ciddi ölçüde hasar verdiklerini savunduğu İran balistik füzelerinin Avrupa'ya ulaşabilen menzile sahip olduğunu ileri sürdü.



#Gideon Saar
#Golan tepeleri
#israil
#Lübnan
#suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aşure günü kaç rekat namaz kılınır? Aşure günü kılınacak namaz, Aşure günü dua ve tesbihleri