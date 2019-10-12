Dünya İsrailden skandal hamle YPGye silah desteği verebiliriz
BARIŞ PINARI HAREKATI

İsrail’den skandal hamle: 'SDG’ye silah desteği verebiliriz'

İsrail’den skandal hamle: 'YPG'ye silah desteği verebiliriz'

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, İsrail’den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail’den üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG’ye silah desteği verebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İsrail yetkili, SDG'ye silah desteği verilebileceğini söyledi.
İsrail yetkili, SDG'ye silah desteği verilebileceğini söyledi.

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Hareketı öncesinde ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası İsrail’den skandal bir hamle geleceği iddia edildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye silah desteği yapabileceklerini söyledi.

Independent Arapça’dan Emced-es Said’e konuşan üst düzey İsrailli yetkili, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki ABD birliklerini geri çekme, “Kürtleri kendi kaderine terk etme” ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail’in şaşkınlık yaşadığını söyledi.

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Yetkili, açıklamasında ABD Başkanı’nın bölgedeki en önemli ve güçlü müttefiki olan İsrail’e dahi sürpriz yaptığını söyleyerek Trump’ın kararları yalnızca kendi düşüncesi doğrultusunda aldığını vurguladı.

İsrail, YPG ile koordinasyon halinde

Yetkili, “İsrail’in, Suriye savaşı sırasında IŞİD ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik ABD desteğinin kaldırılması konusunda endişeli olduğunu” söyleyerek, güvenlik alanında terör örgütü YPG ile koordinasyon halinde olduklarını ve ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirtti.

  • “İsrail’in gerektiğinde Kürtleri Türkiye’ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını” da öne süren yetkili, “Kürtlere yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail’in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini” söyledi.

Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.

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