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İsrail'den Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı: Canga Sınır Kapısını bombaladı

İsrail'den Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı: Canga Sınır Kapısını bombaladı

Semih Kara
12:4127/12/2024, Cuma
AA
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İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Terör devleti İsrail'den yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail Hava Kuvvetlerince Suriye-Lübnan arasında yer alan Canga Sınır Kapısı'nın altyapısına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.


Terörist İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgaline devam ediyor.

Hizbullah bahanesine sığındı

Vurulan kapının "Hizbullah tarafından Suriye'den Lübnan'a silah geçirmek için kullanıldığı" öne sürüldü. İşgalci İsrail, eylül ayından itibaren Suriye ile Lübnan arasındaki çok sayıda sınır kapısına hava saldırıları düzenlemiş, bu kapıların Hizbullah'ın silah geçişlerinde kullanıldığını iddia etmişti.




#israil
#Lübnan
#suriye

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