İsrail'den Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı: Canga Sınır Kapısını bombaladı

Vurulan kapının "Hizbullah tarafından Suriye'den Lübnan'a silah geçirmek için kullanıldığı" öne sürüldü. İşgalci İsrail, eylül ayından itibaren Suriye ile Lübnan arasındaki çok sayıda sınır kapısına hava saldırıları düzenlemiş, bu kapıların Hizbullah'ın silah geçişlerinde kullanıldığını iddia etmişti.