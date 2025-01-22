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İsrail'den üst düzey bir istifa daha geliyor: 7 Ekim'deki başarısızlığını kabul etti

İsrail'den üst düzey bir istifa daha geliyor: 7 Ekim'deki başarısızlığını kabul etti

Semih Kara
Semih Kara
12:1122/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kanal 14: Ronen Bar'ın istifa etmesi bekleniyor.
Kanal 14: Ronen Bar'ın istifa etmesi bekleniyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı (Şin Bet) Başkanı Ronen Bar'ın istifa edeceği iddia edildi. İsrail medyasında yayınlanan haberde savaş suçlusu Ronen Bar'ın istifasına dair net bir tarih verilmedi.

İşgalci İsrail'in genelkurmay başkanı ve güney komutanının ardından İç İstihbarat Teşkilatı (Şin Bet) Başkanı'nın da istifa edeceği öne sürüldü.

Ronen Bar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında önemli rol oynamıştı.

Başarısızlığı üstelendi

İsrail merkezli Kanal 14, yaptığı haberde,
"İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in Başkanı Ronen Bar, 7 Ekim'in başarısızlığını üstlenerek önümüzdeki günlerde istifa edecek."
ifadelerine yer verdi. Soykırım suçlusu Ronen Bar'ın, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması nihayete erdikten sonra istifa edeceği öngörülüyor.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (sağda) ve Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman (solda).

Soykırımcı İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman dün (21 Ocak'ta) istifa ettiklerini açıklamıştı.


#İsrail
#istifa
#Şin Bet
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