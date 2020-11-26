İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres özgürlüğüne kavuştu

Ekonomi

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır

Koronavirüs aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor. Önde gelen hava yolu şirketlerinin, koronavirüs aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde" dedi. Aycı, "İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız" ifadeleirni kullandı.