İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

Gazze'de acı bilanço
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 705'e çıktı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 705'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 190'a ulaştığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
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37 dakika önce