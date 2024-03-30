İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

Terör devleti İsrail, Filistinlilerin topraklarını bir yandan yaşanmaz hale getirirken, diğer yandan arazi gaspına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin yüzde 70’ini tahrip eden işgalci güç, bir yılda Filistinlilere ait 50 bin dönümlük araziye el koydu.