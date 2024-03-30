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Dünya

İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 176 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 98 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

14:17 - 30/03/2024 Cumartesi
AA
Gazze'de acı bilanço
Gazze'de acı bilanço

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 705'e çıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 705'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 190'a ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.



#Gazze
#İsrail
#can kaybı
37 dakika önce
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