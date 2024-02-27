|
Dünya

İsrail'in Batı Şeria'da 3 binden fazla yasa dışı konut planına Fransa'dan kınama

Fransa yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 300 yasa dışı konut inşa planını onaylama çağrısı yapmasını kınadı. Bölgede sömürge politikasının sürdürülmesinin, Filistin devletinin kurulması hedefiyle bağdaşmadığına işaret edilen açıklamada, sömürge politikasının sahada kalıcı barışın temin edilmesi karşısında ciddi engel teşkil ettiği ifade edildi.

17:45 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 17:33 - 27/02/2024 Salı
AA
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa planını onaylayacağı bildirilmişti.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa planını onaylayacağı bildirilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, işgal altındaki Filistin topraklarında her türlü yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme veya büyütme projesinden İsrail yönetimini kaçınmaya çağırdığı ifade edildi.


Açıklamada, Fransa'nın, uluslararası hukuka aykırı olan sömürge politikasına karşı olduğu ve Paris yönetiminin, İsrailli sağcı bakan Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 300 yasa dışı konut inşa planını onaylamaya çağırmasını katı şekilde kınadığı kaydedildi.


Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmaların devam ettiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda Fransa'nın 21 Şubat'ta İsrail'in sömürge politikasının durdurulması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.


Bölgede sömürge politikasının sürdürülmesinin, Filistin devletinin kurulması hedefiyle bağdaşmadığına işaret edilen açıklamada, sömürge politikasının sahada kalıcı barışın temin edilmesi karşısında ciddi engel teşkil ettiği ifade edildi.


Açıklamada, İsrail'in sömürge politikasının bölgede şiddete ve gerginliğe sebebiyet verdiği belirtildi.


  • İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa planını onaylayacağı bildirilmişti.

  • Bakan Smotrich ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsraillinin öldüğü saldırı sonrası işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesi çağrısı yapmıştı.


#Batı Şeria
#Fransa
#İsrail
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Batman Ramazan İmsakiyesi 2024 İftar Saati, Sahur Vakti