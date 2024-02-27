İsrail'in Batı Şeria'da 3 binden fazla yasa dışı konut planına Fransa'dan kınama

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), Barselona'da protestoların gölgesinde kapılarını açtı. Geçtiğimiz sene Rusya, Ukrayna'ya saldırdığı için fuara kabul edilmemişti. Gazze'de soykırım yapan İsrail'e ise yaptırım yok. Bu ikiyüzlü karar Barselona'da protesto edildi. Alanın önünde toplanan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları ve Filistin'e destek pankartları ile hem İsrail devletine hem de fuara katılan İsrailli teknoloji firmalarına tepki gösterdi.