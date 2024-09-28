İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde saldırılarında 12 kişi öldü

Ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Tayba ve Deyr Suryan beldelerindeki İslam Sağlık Kurumu'na bağlı sivil savunma ve sağlık merkezlerine düzenlenen İsrail saldırılarında 11 kişi, Dahiye bölgesindeki saldırıda 1 sivil savunma mensubu olmak üzere toplam 12 kişi öldü, ayrıca doktor, hemşire, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarından 11 kişi de yaralandı.