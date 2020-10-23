Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Filistin yönetimi Sudanın İsrail ile normalleşme kararını kınadı Reddediyoruz
ORTADOĞU

İsrail'le normalleşen Arap ülkeleri hangileri: Filistin'den Sudan'a kınama

Filistin yönetimi Sudan’ın İsrail ile normalleşme kararını kınadı: Reddediyoruz

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin topraklarını gasp eden işgal devleti İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini reddediyor ve kınıyoruz. Filistin yönetimi, Filistin halkının meşru haklarını ve menfaatlerini korumak için gerekli kararları alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Sudan halkının İsrail ile normalleşmeyi protesto ettiği gösterilerden bir kare.
Sudan halkının İsrail ile normalleşmeyi protesto ettiği gösterilerden bir kare.

Filistin yönetimi, Sudan’ın ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi kararı almasını kınadı.

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, “Filistin topraklarını gasp eden işgal devleti İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini reddediyor ve kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Trump açıkladı: Sudan ile İsrail ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı
DÜNYA
Trump açıkladı: Sudan ile İsrail ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı

Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkardı
DÜNYA
Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkardı
  • Açıklamada, Sudan’ın İsrail ile normalleşmesinin Arap Birliği’nin 2002 yılında kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisine, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile 1515 numaralı BMGK kararına aykırı olduğuna vurgu yapılarak, “Filistin yönetimi, Filistin halkının meşru haklarını ve menfaatlerini korumak için gerekli kararları alacaktır.” denildi.

Hiç kimsenin Filistin halkı ve davası adına konuşma hakkı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın tek yolunun başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiği belirtildi.

İsrail televizyonu: ABD Sudan'a normalleşe ültimatomu verdi
DÜNYA
İsrail televizyonu: ABD Sudan'a normalleşe ültimatomu verdi
  • Öte yandan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de Filistin televizyonuna yaptığı açıklamada, “Barış Filistin halkıyla olur. Filistin halkı olmadan barış olmaz ve Filistin halkının memnun olmadığı herhangi bir anlaşma kabul edilemez.” dedi.

Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) başta olmak üzere Filistin İslami Cihad, Hamas ve Fetih hareketleri de Sudan’ın İsrail ile normalleşmesini kınayan ayrı bir bildirge yayınlayarak, söz konusu adımın Sudan’ın zenginliklerini yağmalamayı hedeflediği kaydedildi.

Sudan'da İsrail'le normalleşme girişimi protesto edildi: İsrail bayrağı ateşe verildi
OYNAT 00:17
Sudan'da İsrail'le normalleşme girişimi protesto edildi: İsrail bayrağı ateşe verildi
Sudan'da ekonomik kriz nedeniyle dün geçici hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler sırasında Sudanlılar, ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi girişimini protesto etti. Protestocular, ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için tüm girişimleri reddettiklerini vurgulayarak, İsrail bayrağını ateşe verdi.


İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

  • Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı. Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdiğini aktarmıştı.

  • Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.
Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.