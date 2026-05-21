İsrailli Bakan'dan Filistin Devleti'nde 'kurulma olasılığını ortadan kaldıran' talimat

18:5721/05/2026, Perşembe
AA
Filistinli yetkili, Han el-Ahmer'in boşaltılmasının Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını baltaladığını söyledi
İsrailli Maliye Bakanı Bezalel Smotrich işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin köyü Han el-Ahmer'in boşaltılması için talimat verdi. Filistinli yetkili, İsrailli Bakan'ın verdiği talimatın Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir politika olduğunu ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin köyü Han el-Ahmer'in boşaltılması talimatını vermesinin, Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu belirtiliyor. İşgal altındaki Kudüs'ün doğusunda yaklaşık 350 Filistinli bedevinin yaşadığı Han el-Ahmer köyü, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler lehine yıllardır yıkım ve yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nde Dokümantasyon Sorumlusu Emir Davud, konuyla ilgili açıklamada bulundu.



