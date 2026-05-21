İsrailli Bakan'dan Filistin Devleti'nde 'kurulma olasılığını ortadan kaldıran' talimat

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin köyü Han el-Ahmer'in boşaltılması talimatını vermesinin, Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu belirtiliyor. İşgal altındaki Kudüs'ün doğusunda yaklaşık 350 Filistinli bedevinin yaşadığı Han el-Ahmer köyü, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler lehine yıllardır yıkım ve yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya.