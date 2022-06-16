İstenmeyen ziyaret: Kiev, Macron, Scholz ve Draghi’nin ziyaret amacından rahatsız

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dördüncü ayı geride bırakmaya hazırlanırken, Kiev’de Batı’nın savaşa olan ilgi ve desteğinde yaşanan düşüşten rahatsızlık kendini göstermeye başladı. Özellikle Avrupalı liderlerin, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silah desteğini sağlamada ayak sürümesi ve Rusya ile denge politikasını sürdürmeye yönelik işaretler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin önümüzdeki günlerde Kiev’e yapacağı ziyaret öncesi artmış durumda. Ukrayna yönetimi bu işaretlerin kendisine yönelik Rusya’yla ateşkes baskıcı ve toprak ödünüyle sonuçlanmasından endişe duyuyor. Alman Bild gazetesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, üç Avrupalı liderin Kiev ziyaretinin amacını “Üçüncü bir Minsk anlaşması elde etmek” diye niteledi. Ukraynalı danışmanın açıklaması Kiev’in üçlü ziyaretten duyduğu rahatsızlığı göz önüne serdi.

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MINSK 3’E İKNA ÇABASI

Bild’e konuşan Arestoviç, Korkarım, bir “Minsk 3” elde etmeye çalışacaklar. ekonomik ve gıda sorunlarına neden olan savaşı sona erdirmemiz gerektiğini söyleyecekler. Rusya’nın yaptığı hataları nedeniyle onları affetmemizi ve tekrar dünyanın bir parçası olmaları ve Putin’in itibarın kurtarmamızı talep edecekler sözleriyle, üç liderin ziyaretinin perde arkasındaki niyete tepkisini dile getirdi.

SCHOLZ’A ‘TARAFINI SEÇ’ ÇAĞRISI

Bir başka Alman medyası ZDF’ye konuşan Ukrayna lideri Zelenski ise, Macron ile birlikte Kiev’e gelecek Almanya Başbakanı Scholz’a “Rusya ile Ukrayna arasında denge politikası yürütmeyi bırakın” çağrısı geldi. Zelenski, “Almanya’da Ukrayna’ya karşı şüpheci bir siyasetin yürütüldüğünü ve bunun Scholz öncesine dayandığını” belirterek, üstü kapalı olarak eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Rusya politikasını eleştirdi. Zelenski, Scholz’un Ukrayna’ya desteğini net bir dille ifade etmesi gerektiği mesajını verdi.

MACRON NİYETİNİ BELLİ ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna ziyareti öncesi, Romanya’da Ukrayna’nın çekinceleri endişelerini artıracak bir açıklamaya imza attı. Romanya’nın doğusundaki Mihail Kogalniceanu askeri üssünde konuşan Fransız lider, “Ukrayna lideri ve yetkilileri bir noktada Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacak” ifadeleriyle, Kiev ziyaretinin amacını da açık etti. Macron’un konuşmasında, Ukrayna’ya desteğe karşın Avrupa’nın Rusya’yla savaşta olmadığı vurgusunu yapması da dikkatlerden kaçmadı.

BARIŞ İÇİN TOPRAK ÖDÜNÜ VEREBİLİR

Öte yandan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) 10 Avrupa ülkesinde yaptığı anket sonucunda, Avrupa kamuoyunda rüzgarın terse döndüğünü, Ukrayna’da savaşın bir an önce bitmesini istediğini ortaya koydu. Guardian’ın haberine göre, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya İsveç ve İngiltere’de yapılan ankete katılanlar ekonomik gerekçelerle, Ukrayna’nın topraklarından ödün vermesi gerekse bile ateşkes sağlanması istediğini gösterdi.

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