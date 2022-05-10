İstilacı çekirgeler Sardunya adasındaki ekinleri yok etmeye başladı

İtalyan çiftçiler derneği başkanı Leonardo Salis, çekirgelerin tüm bir tarlanın mahsulünü yok ettiğini ve sebze bahçelerine büyük zarar verdiğini söyledi.

FOTOĞRAF 8 Lübnan’ın doğusunda yer alan Ersal bölgesinde bulunan tarlalar, dün akşam saatlerinde çekirge sürülerinin istilasına uğradı. . Lübnan Kültür ve Tarım Bakanı Abbas Mortada yerel bir radyo kanalına verdiği bir röportajda, bakanlığın teknik ekiplerinin çekirge sürülerine hedef olan bölgelere gönderildiğini açıkladı. Ekibin söz konusu bölgelerde incelemelerinin sürdüğünü ve çekirge istilalarının hafife alınmaması gereken bir durum olduğunu belirten Mortada, \"Durum tehlikeli, milyonlarca çekirge sarı renkte. Bu, çekirgelerin çiftleşme ve üreme aşamasında olduğu anlamına geliyor\" ifadelerini kullandı. Mortada ayrıca, Ersal bölgesindeki arıcılara, ordu helikopterleri tarafından yürütülen ilaçlama ve Bakanlık ekiplerinin çekirge sürüleri ile mücadele çalışmalarına karşı arı kovanlarını korumaları için hızlı tedbirler almaları için çağrıda bulundu. Durumun daha da kötüye gidebileceğini ifade eden Bakan, Suriye sınırına yakın yerlerde yaşayanları, çekirge görmeleri durumunda hükümetin duruma hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için Bakanlığa haber vermeye çağırdı. Öte yandan Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, çekirgelerin görüldüğü Ersal, Baalbek ve Ras Baalbek bölgelerinde askeri helikopterler aracılığıyla ilaçlama yapıldığı belirtildi. Lübnan çekirge istilası ile karşı karşıya Lübnan'da tarlalar dün akşam saatlerinde çekirge sürülerinin saldırısına uğrarken, olay yerine teknik ekip gönderildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Lübnan Kültür ve Tarım Bakanı Abbas Mortada "Durum tehlikeli, milyonlarca çekirge sarı renkte. Bu, çekirgelerin çiftleşme ve üreme aşamasında olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Salis, "Çiftçiler artık hayal kırıklığına uğradı ve bu yıl bazıları hasarı sınırlamak için mahsul planlarını değiştirdi çünkü hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyorlardı." dedi.

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En kötü etkilenen bölge, kanatlı böceklerin 62.000 dönüm arazide mahsulleri yok ettiği Nuoro eyaleti oldu.