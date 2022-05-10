Dünya İstilacı çekirgeler Sardunya adasındaki ekinleri yok etmeye başladı
AVRUPA

İstilacı çekirgeler Sardunya adasındaki ekinleri yok etmeye başladı

İtalya'nın Sardunya adasına önceki yıllara göre bir ay önce ulaşan büyük çekirge sürüleri ortalığı kasıp kavurmaya başladı. İtalyan adasındaki çiftçiler, önceki hasardan sonra hayal kırıklığına uğradıklarını söylediler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstilacı çekirgeler Sardunya adasındaki ekinleri yok etmeye başladı
İtalya'nın Sardunya adasındaki çekirgeler ekinlere zarar vermeye başladı

İtalyan çiftçiler derneği başkanı Leonardo Salis, çekirgelerin tüm bir tarlanın mahsulünü yok ettiğini ve sebze bahçelerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Lübnan çekirge istilası ile karşı karşıya
FOTOĞRAF 8
Title
Lübnan’ın doğusunda yer alan Ersal bölgesinde bulunan tarlalar, dün akşam saatlerinde çekirge sürülerinin istilasına uğradı.
Title
. Lübnan Kültür ve Tarım Bakanı Abbas Mortada yerel bir radyo kanalına verdiği bir röportajda, bakanlığın teknik ekiplerinin çekirge sürülerine hedef olan bölgelere gönderildiğini açıkladı.
Title
Ekibin söz konusu bölgelerde incelemelerinin sürdüğünü ve çekirge istilalarının hafife alınmaması gereken bir durum olduğunu belirten Mortada, \"Durum tehlikeli, milyonlarca çekirge sarı renkte. Bu, çekirgelerin çiftleşme ve üreme aşamasında olduğu anlamına geliyor\" ifadelerini kullandı.
Title
Mortada ayrıca, Ersal bölgesindeki arıcılara, ordu helikopterleri tarafından yürütülen ilaçlama ve Bakanlık ekiplerinin çekirge sürüleri ile mücadele çalışmalarına karşı arı kovanlarını korumaları için hızlı tedbirler almaları için çağrıda bulundu.
Title
Durumun daha da kötüye gidebileceğini ifade eden Bakan, Suriye sınırına yakın yerlerde yaşayanları, çekirge görmeleri durumunda hükümetin duruma hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için Bakanlığa haber vermeye çağırdı.
Title
Öte yandan Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, çekirgelerin görüldüğü Ersal, Baalbek ve Ras Baalbek bölgelerinde askeri helikopterler aracılığıyla ilaçlama yapıldığı belirtildi.
Title
Title
Lübnan çekirge istilası ile karşı karşıya
Lübnan'da tarlalar dün akşam saatlerinde çekirge sürülerinin saldırısına uğrarken, olay yerine teknik ekip gönderildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Lübnan Kültür ve Tarım Bakanı Abbas Mortada "Durum tehlikeli, milyonlarca çekirge sarı renkte. Bu, çekirgelerin çiftleşme ve üreme aşamasında olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Salis, "Çiftçiler artık hayal kırıklığına uğradı ve bu yıl bazıları hasarı sınırlamak için mahsul planlarını değiştirdi çünkü hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyorlardı." dedi.

Uzmanlardan rahatlatan açıklama: Çekirge istilası Türkiye'yi teğet geçecek
GÜNDEM
Uzmanlardan rahatlatan açıklama: Çekirge istilası Türkiye'yi teğet geçecek

En kötü etkilenen bölge, kanatlı böceklerin 62.000 dönüm arazide mahsulleri yok ettiği Nuoro eyaleti oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde dev etçil çekirge görüldü
GÜNDEM
Batman'ın Sason ilçesinde dev etçil çekirge görüldü
Ölümden başka her derde deva

'Ölümden başka
her derde deva'

​Ramazan sonrası talep arttı.
Vaka sayısı sıfırlandı

Vaka sayısı sıfırlandı

İl Sağlık Müdürü açıkladı.
Erdoğan açık ara farkla seçilecek

​Bahçeli: Cumhur İttifakı sandıktan volkan gibi fışkıracak.

​Saklı mekan ilk kez görüntülendi: Herkes görmek için akın etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Rus tehdidine karşı tek yolu açıkladı.

​Market ve bakkallarda satacaklardı: Piyasa değeri 300 bin TL.

​"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

​Trafonun içinde bir kişinin yanmış cesedini buldular.

​Sokakta doğurduğu bebeği poşete koyup terk etti.

​43 kişi öldü, 100'den fazla mahkum firar etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.