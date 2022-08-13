İsveç dolandırıyor

Türkiye’nin, NATO üyeliğine terörle mücadeleye destek şartıyla yeşil ışık yaktığı İsveç, FETÖ ve PKK’lıların iadelerinin istenmesine karşın bir ‘dolandırıcıyı’ verdi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’nun üyelik süreci için oluşturulan ortak komite 26 Ağustos’ta ilk toplantısına hazırlanırken, Türkiye en üst düzeyde bu ülkelerin taahhütlerinin yerine getirilmediğini kayda geçiriyor.

TALEPLERE RET

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin İsveç’ten bugüne kadar terör suçlarına ilişkin 27 iade talebi mevcut. Türkiye’nin 17 iade talebi ret edilmiş. Ret edilen taleplerden 9’u PKK, 3’ü FETÖ/PDY ve 5’i de diğer terör örgütleri mensuplarına ilişkin. Türkiye’nin 2 PKK’lı ve 1 FETÖ/PDY mensubunun iadesine ilişkin talebi hitam olurken (biterken), 7 FETÖ’cüye ilişkin iade talebi de devam ediyor.

YENİDEN İSTENDİ

Türkiye, üçlü muhtıra sonrasında İsveç’ten 7, Finlandiya’dan ise 1 derdest talebinin akıbetini sordu. Bunun yanı sıra, daha önce anılan devletler tarafından reddedilen 9 kişinin İsveç’ten (PKK’lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak’ın iadelerini reddeden ve bu kişilere vatandaşlık veren İsveç, FETÖ’nün “Başyüceler” ya da “İstişare heyeti” de denilen kurul üyelerinden sözde “İsrail imamı” Harun Tokak ile kapatılan Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in de aralarında olduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt vermedi.) 6 kişinin ise Finlandiya’dan iadesi için diplomatik yoldan talepte bulunuldu.

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Şaşırtan adım ise İsveç’ten geldi. Bu ülke PKK ve FETÖ/PYD üyesi yarine 14 yıl 7 ay hüküm giyen bilişim ve kredi dolandırıcılığından aranan Okan Kale’nin iadesini yapacak. İsveç’in, Türkiye Adalet Bakanlığına Kale’nin iade talebinin kabul edildiğini bildirdiği öğrenildi.

Yeni talepname gönderdik