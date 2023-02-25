|
Reklam
Reklam
Dünya

İsveç İstihbarat Teşkilatı: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı. SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

16:06 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning

SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı. SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.


Trehörning,
"Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim."
dedi.

Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.


İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye
"İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var."
ifadelerini kullanmıştı.

#İsveç
#Terör Örgütü PKK/YPG
#NATO
39 dakika önce
default-profile-img
İsveç İstihbarat Teşkilatı: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor
Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel maç kadrosu
Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı
Bakan Kurum, Hatay'a yaptığı ziyarette havadan ve karadan incelemelerde bulundu
'Bebek zannettik süs köpeğiymiş'
Artvin'de heyelan anı kamerada
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.