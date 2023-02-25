İsveç İstihbarat Teşkilatı: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma ve destek için Türkiye'yi ziyaret eden dışişleri bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve üst düzey yabancı diplomatlarla 23 yüz yüze görüşme yaptı ve 70'ten fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.