İsveç İstihbarat Teşkilatı: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor

SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı. SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.
Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.